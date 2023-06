Energia: Fratoianni (Avs), prezzo gas cala, ma bollette no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste settimane il prezzo del gas ha proseguito il suo calo, quindi ci saranno effetti benefici per famiglie ed imprese? Assolutamente no. Grazie all'azzeramento degli sconti dei mesi scorsi decisi dal governo, gli unici che godranno saranno come al solito le aziende energetiche". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra, dopo la comunicazione di Arera sulla bolletta per i consumi di maggio 2023. "Altro che governo dei patrioti- conclude - semplicemente il governo delle lobby". (Rin)