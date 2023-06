Diritti: Rampelli (Fd'I), bene Rocca su ritiro patrocinio Pride, rispetta la legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul ritiro del patrocinio al Roma Pride "ha fatto bene il presidente Rocca. Un conto è sostenere il diritto di chiunque a sfilare e a manifestare per le proprie opinioni, diritto che non è minimamente legato a un patrocinio, altro conto è pretendere che le istituzioni condividano queste opinioni". E' quanto dichiara in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. "Un patrocinio è infatti un'adesione alle idee rappresentate dai promotori di una manifestazione e, sull'utero in affitto, il presidente Rocca e la maggioranza di centrodestra, la pensano in maniera opposta, senza considerare che il gay pride pubblicizza una pratica vietata per legge - sottolinea Rampelli -. Dunque chi chiede tolleranza verso le proprie idee la dimostri verso quelle degli altri".(Com)