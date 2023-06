Governo: Meloni, sinistra in difficoltà perché non ha argomenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La sinistra è in grande difficoltà”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un’intervista a “Quarta Repubblica” su Rete4. “La sinistra dice che sei autoritario per qualsiasi cosa: se Fabio Fazio decide di lasciare la Rai per andare a lavorare dove lo pagano di più; se alla parata del 2 giugno, come è sempre accaduto, i militari alzano la mano per salutare la tribuna”, ha aggiunto, sottolineando che “il problema della sinistra è che è a corto di argomenti”. (Rin)