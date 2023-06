© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La destra in 100 giorni si è distinta per scelte ideologiche, mentre non è pervenuta su quello che tocca la vita dei laziali. Oggi decide di revocare il patrocinio al Roma Pride per lo stesso motivo. Come sempre il Pd sarà con chi chiede diritti, libertà e inclusione”. Lo scrive su Twitter Daniele Leodori, vicepresidente Pd del consiglio regionale del Lazio e candidato segretario del Pd Lazio (Com)