Lavoro: Stirpe (Confindustria), c'è del buono nei numeri Istat, Paese ha preso direzione non negativa

- "I numeri vanno letti senza ideologia, e dunque non bisogna rovinare cosa c'è di buono. E dietro la recente fotografia dell'Istat sul mondo del lavoro il buono c'è: gli occupati sono saliti di 48mila unità in un anno, il tasso di occupazione è al 61 per cento, numero che deve essere accolto con soddisfazione e che indica che la direzione giusta. Anche il tasso al 53,2 per cento dell'occupazione femminile, solitamente sotto al 50 per cento, è sicuramente positivo. Non stappiamo certamente bottiglie di champagne, ma il nostro Paese ha preso una direzione non negativa e bisogna avere l'onestà di dirlo". Lo ha dichiarato Maurizio Stirpe, vicepresidente di Confindustria per il lavoro e le relazioni industriali, nel suo intervento a chiusura dell'Assemblea pubblica di Federazione Gomma Plastica, tenutasi oggi a Milano. "Tra i problemi reali del mondo del lavoro – ha aggiunto il vicepresidente Stirpe rivolgendosi agli studenti presenti in sala - c'è sicuramente il dumping salariale, ma non può riguardare certamente i contratti di Confindustria - che è quella che paga bene - , mentre sono altri, con nomi "esotici", che pagano meno. I sindacati e le associazioni devono viaggiare su uno stesso binario. Serve una visione comune da rappresentare al Governo sui temi del lavoro". "Il salario minimo non ce lo chiede l'Europa – ha ricordato Stirpe - perché l'Italia ha un livello di contrattazione superiore all'80 per cento. Il salario minimo non deve essere lasciato in mano alla politica, perché si rischia di scatenare una corsa al rialzo, ma deve essere materia demandata agli esperti, ovvero le parti sociali". Stirpe ha poi concluso rimarcando che "vi sono ben 4,5 miliardi di euro previsti nel Pnrr destinati alle politiche del lavoro, ma che non riusciamo ancora a mettere a terra".(Com)