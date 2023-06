Diritti: D'amato (Pd), ritiro patrocinio a Roma Pride grave errore, utero in affitto è pretesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritirare il patrocinio al Roma Pride "è un grave errore, l'utero in affitto non c'entra. Rocca sbaglia ha togliere il patrocinio al Roma Pride". Così in una nota il Consigliere regionale del Lazio, Alessio D'Amato. "Il Presidente Rocca rappresenta la Regione Lazio che è di tutte e tutti. Il tema dell'utero in affitto, su cui sono fortemente contrario da sinistra ed ho firmato una petizione pubblica, non c'entra nulla ed è un argomento pretestuoso. Chi rappresenta le istituzioni deve essere il rappresentante di tutti. I diritti vanno difesi e non negati". (Com)