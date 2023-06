© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 7 giugno, presso l'Aula del VI piano di Palazzo San Macuto, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) svolge le seguenti audizioni ai sensi dell'art. 31, rispettivamente comma 1 e comma 3 della legge n.124 del 2007: ore 9:30 Alfredo Mantovano, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica; ore 14 Francesco Lo Voi, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. (Com)