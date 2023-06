Italia-Algeria: sarà istituito gruppo di lavoro per opportunità di partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà istituito un gruppo di lavoro tra il ministero italiano dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e il ministero algerino della Pesca e delle produzioni ittiche, per studiare le opportunità di investimento in un partenariato strategico. Lo ha riferito un comunicato stampa del ministero della Pesca dell’Algeria, aggiungendo che saranno organizzate “visite tra professionisti e operatori economici per scambiare conoscenze ed esperienze tra i due Paesi”. Il comunicato arriva dopo che il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, si è recato in Algeria per incontrare le autorità locali e inaugurare il padiglione italiano presso la fiera della produzione agroalimentare DjazAgro, in corso da oggi all’8 giugno ad Algeri.(Ala)