- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore al Bilancio e Patrimonio, Emmanuel Conte, e la coordinatrice del Board per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, Layla Pavone, partecipano alla seconda edizione di Young Innovators Business Forum, il meeting organizzato da Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori per promuovere l'incontro fra istituzioni, imprenditori e fondatori di start-up sui temi dell'innovazione.Palazzo Mezzanotte, piazza degli Affari (ore 9)Conferenza stampa del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e del Ceo di Cts Eventim Klaus-Peter Schulenberg per l'aggiornamento in relazione all’avvio dei lavori dell’Arena Milano Santa Giulia.Palazzo Marino, sala dell'orologio (ore 10)REGIONESi riunisce il consiglio regionalePalazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10)L'assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, partecipa al Consiglio Direttivo dell'Unione Province Lombarde. Al termine del Consiglio è previsto un punto stampa.Palazzo Muzio, corso XXV Aprile, 22 – Sondrio (ore 10:30)L'assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa all'inaugurazione di quattro colonnine per la ricarica di vetture elettriche installate presso la Casa di comunità di via Borgo Palazzo.Casa di comunità via Borgo Palazzo, 130 – Bergamo (ore 11)Presentazione della "Mille Miglia solidale", che si svolgerà dal 13 al 17 giugnoPalazzo Pirelli, sala eventi (ore 13)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore alla Cultura, Francesca Caruso, partecipano alla conferenza stampa di presentazione della sesta edizione “Festival dei Laghi lombardi”.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone 1 piano, via Fabio Filzi 22 (ore 13)L'assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa alla celebrazione dell'evento “International Day of Women in Diplomacy”.Palazzo Greppi, via Sant'Antonio, 12 (ore 15:30)L'assessore al Bilancio e Patrimonio, Emmanuel Conte, partecipa alla cerimonia di premiazione dei Campionati di Imprenditorialità 2023, manifestazione promossa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con Junior Achievement Italia e aperta a tutti i laboratori e le esperienze d'imprenditorialità e orientamento realizzate nelle scuole secondarie di secondo grado.Università Bocconi, aula magna, via Röntgen 1, (ore 16:30)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana partecipa all'inaugurazione della nuova struttura coperta situata all'Idroscalo di Milano che Fondazione Fiera ha ideato per “Associazione Giacche Verdi Lombardia ODV”, con lo scopo di garantire, tra l'altro, la cura di cavalli confiscati alle organizzazioni criminali dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano.Idroscalo, riviera Est via Circonvallazione Est 29 – Segrate/MI (ore 17)VARIEConvegno “Cure Palliative Pediatriche: miti da sfatare, sfide da accogliere” organizzato da VIDAS e Fondazione De Marchi in collaborazione con Associazione Maruzza Lombardia.Aula Magna della Clinica Mangiagalli, via della Commenda, 12 (ore 8:30)Supervision Risks & Profitability – Gestire i rischi. Guardare lontano organizzato da Abi e AbiEventi. Interviene: Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi.Auditorium Bezzi - Via Massaua, 6 (ore 9:15)Performance Flying Magic Carpet for Liberty organizzato dalla Scuola di Design Politecnico di MilanoAtrio Edificio B2, Via Giuseppe Candiani 72 (ore 10)Mercato & dintorni. Il settore delle materie prime in Italia: numeri e prospettive. Intervengono, tra gli altri Stefano Ferrari (ufficio studi Siderweb) e Cinzia Vezzosi (vicepresidente Assofermet ed Euric)Diretta streaming (ore 10)Evento di Quimmo, la piattaforma proptech di Abilio del Gruppo illimity, sull'evoluzione del mercato immobiliare per raccontare la partnership strategica siglata tra illimity e COIMA. Introducono Corrado Passera, Founder & ceo di illimity e Riccardo Catella, Founder & CEO di COIMA.Fondazione Riccardo Catella, via De Castillia, 28 (ore 10:30)Inaugurazione del primo showroom del Gruppo Oberalp a Milano. Intervengono Diana De Marchi, Consigliera delegata al Lavoro e Politiche sociali, Città Metropolitana di Milano e Mauro Orso, Presidente Commissione Consiliare Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro, Comune di Milano oltre ai Brand Manager di Salewa e Under Armour.Viale Sarca 336 (ore 11)Presentazione ufficiale del 31° Forum di Scenari Immobiliari. Intervengono: Mario Breglia (Presidente e Fondatore - Scenari Immobiliari); Dario Valentino (Ceo-Investire Sgr), Massimiliano Morrone (Resp. Asset Inv. Management e Gestione RE - Gruppo Unipol), Filippo Salis (CEO&Founder – S.F.R.E.)Hotel Principe di Savoia, P.zza della Repubblica, 17 (ore 12)Il Centro di Ateneo Studi e ricerche sulla famiglia presenta l'ultimo volume della collana interdisciplinare "Studi e ricerche sulla famiglia", intitolato La famiglia di fronte alla sfida del Covid-19 a cura degli psicologi dell'Ateneo Margherita Lanz e Camillo Regalia.Università Cattolica, aula NI 110, via Nirone 15 a Milano (ore 14:30)Presentazione del volume "La guerra nel cuore dell'Europa. La grande fuga di persone e il rischio di un nuovo scontro di civiltà" (FrancoAngeli) di Vincenzo Cesareo, Segretario generale Fondazione ISMU e professore Emerito di Sociologia (Università Cattolica del Sacro Cuore), che si terrà il 6 giugno dalle 16.30 presso la Sala Negri da Oleggio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli, 1 (ore 16:30)Tavola rotonda sul D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 28 – che entrerà in vigore il 25 giugno 2023 - in materia di azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Nel corso della tavola rotonda, l’avv. Matteo Licini, Counsel del Dipartimento Litigation & Regulatory di DLA Piper, illustra con il Prof. Giovanni De Cristofaro, ordinario di Diritto Privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara, le principali novità.Auditorium di DLA Piper, in Via della Posta 7 (ore 17:15) (Rem)