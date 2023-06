Superbonus: Patuanelli (M5s), governo smentito da suo consigliere economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova svolge un servizio volto a veicolare ai cittadini un’informazione professionale, attenta e completa sui temi che l’attualità propone" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari eForestali

18 ottobre 2021

- "Ringrazio le articolazioni tecniche del Mef e il consigliere del Ministro Giorgetti (Enrico Zanetti) per aver spazzato via ogni dubbio sulla bontà della misura superbonus 110 per cento. È un caso più unico che raro quello in cui i tecnici del ministero dell'Economia e delle Finanze smentiscono così clamorosamente e coraggiosamente lo stesso ministro. Al di là del dato politico, rimane da capire come questo governo e questo ministro intendano rimediare all'enorme danno che hanno prodotto. Usando una celebre citazione direi: il più grande danno della storia della Repubblica". Lo scrive su Facebook il presidente dei senatori M5s, Stefano Patuanelli, commentando il dossier della Fondazione commercialisti che stima un effetto positivo del superbonus sul Pil.(Rin)