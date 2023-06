Difesa: nave cinese effettua manovra aggressiva contro cacciatorpediniere Usa nello stretto di Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina statunitense ha pubblicato un video in cui mostra una “manovra aggressiva” da parte di una nave cinese, che ha tagliato bruscamente la rotta di un cacciatorpediniere statunitense nello stretto di Taiwan, sabato scorso. Nel video di circa 30 secondi, registrato da un militare statunitense a bordo del cacciatorpediniere Uss Chung-Hoon, si vede chiaramente la manovra, avvenuta a soli 137 metri di distanza tra le due navi. “Il cacciatorpediniere ha mantenuto la rotta, riducendo la velocità di 10 nodi per evitare una collisione”, ha precisato il Comando statunitense per l’Indo-Pacifico in una nota. Le autorità Usa hanno aggiunto che la Uss Chung-Hoon stava conducendo una operazione di routine nelle acque internazionali dello stretto, insieme alla nave canadese Hmcs Montreal. (Was)