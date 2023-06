Lombardia: Corbetta (Lega) su raddoppio fondi "nidi gratis" 2023, gesto concreto per facilitare accesso servizi prima infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata dalla Giunta di Regione Lombardia la delibera che stanzia 16 milioni di euro per proseguire la misura 'Nidi gratis' che azzera le rette a carico delle famiglie per i nidi e micronidi pubblici o privati. In merito è intervenuto il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Alessandro Corbetta. "Un gesto concreto per facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia, azione che ha anche l'obiettivo di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne favorendo la permanenza ma anche il loro reinserimento nel mercato. Bene, quindi, questo provvedimento voluto dalla Lega e dall'Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini per azzerare le rette di migliaia di bambini. Una misura introdotta nel 2016, molto apprezzata e che vede quest'anno raddoppiati i fondi fino a 16 milioni di euro" conclude Corbetta. (Com)