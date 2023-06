Portogallo: governo valuta misure per limitare consumo acqua in regioni a rischio siccità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo portoghese potrebbe adottare nuove misure per limitare il consumo di acqua nelle regioni in maggiore situazione di stress idrico. Come riferisce l'agenzia di stampa "Lusa", lo ha affermato il ministro dell'Ambiente e dell'Azione per il Clima, Duarte Cordeiro, spiegando che l'esecutivo è disponibile a "valutare tutte le proposte che vengono fatte e che mirano, in modo intelligente, a ridurre il consumo di acqua". In un momento in cui l'89 per cento del territorio portoghese si trova in una situazione di siccità, e il 34 per cento in una situazione di siccità grave ed estrema (Alentejo e Algarve), il ministro ha anche ammesso che potrebbe esserci "una differenziazione tariffaria per i grandi consumatori in un sistema di gestione dell'acqua durante tutto l'anno", oltre a possibili restrizioni ai nuovi progetti nel settore agricolo. Secondo Duarte Cordeiro, gli investimenti che verranno effettuati in Algarve per rafforzare l'approvvigionamento di risorse idriche prevedono la capacità di trasferire l'acqua tra la parte orientale e quella occidentale della regione, nonché "nuove fonti, come la captazione e la desalinizzazione dell'acqua di mare". (Spm)