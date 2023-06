Milano: Sabato 10 i Seamen debuttano nel campionato europeo di football americano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 10 giugno, alle ore 19, il velodromo Maspes-Vigorelli sarà teatro di un importante evento sportivo internazionale: il debutto dei Milano Seamen nel campionato europeo di football americano, l'ELF - European League of Football. L'appuntamento è stato presentato questa mattina nell'impianto di via Arona gestito da Milanosport, alla presenza dell'assessora allo Sport Martina Riva, del presidente dei Milano Seamen Paolo Mutti, del General Manager Marco Mutti, dei coach e di alcuni giocatori. I cinque volte campioni italiani di football americano scenderanno in campo per la loro prima partita nel campionato professionistico europeo contro i Barcelona Dragons il prossimo sabato. L'incontro si terrà a due settimane dalla presentazione della squadra e del campionato avvenuta sul campo allestito in piazza Duomo il 27 e 28 maggio, con il patrocinio del Comune di Milano. Si tratta di un grande salto di qualità e di un impegno notevole per i Milano Seamen, una squadra di 65 giocatori provenienti da tutta Italia e sostenuta da una struttura organizzativa di oltre 130 persone. (segue) (Com)