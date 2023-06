Fvg: Fedriga, nel 2023 previste oltre 10 milioni di presenze in regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il record di 9,4 milioni di presenze dello scorso anno, nel 2023 il Friuli Venezia Giulia potrebbe superare i 10 milioni di turisti. Lo hanno annunciato oggi a Udine il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e l’assessore al Turismo, Sergio Emidio Bini. Parla di "un'attrazione turistica senza precedenti" Fedriga e di numeri che "sono frutto di un'attenta e lungimirante programmazione, di investimenti importanti e mirati, e di un lavoro di messa a sistema, fatto in squadra, con tutti gli attori che gravitano attorno all'offerta turistica e all'accoglienza del visitatore locale, italiano e straniero". Secondo i dati comunicati oggi, da gennaio a maggio 2023, le presenze sono aumentate del 14,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, facendo registrare oltre 2 milioni di turisti in più. Crescono soprattutto le presenze straniere (+20,4 per cento), ma anche quelle italiane sono in aumento (+9,5 per cento). "Prima ancora di raccontare le bellezze della nostra regione è stato strategico farla conoscere, superando un deficit importante, ovvero la poca riconoscibilità del nostro territorio", ha spiegato il presidente della Regione. "Il brand 'Io sono Friuli Venezia Giulia' nasce proprio con questo obiettivo. Grazie a questa azione programmatica, e sinergica, oggi siamo molto più conosciuti: i dati lo dimostrano", ha concluso. (Frt)