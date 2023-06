Italia-Vietnam: presentata a Hanoi edizione vietnamita di Geronimo Stilton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata presentata ad Hanoi l’edizione vietnamita di "Geronimo Stilton Mille Meraviglie. Viaggio alla Scoperta dell’Italia", un progetto editoriale del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in collaborazione con la Commissione nazionale italiana per l’Unesco che ha l’obiettivo di far conoscere le eccellenze artistiche e culturali dell’Italia. Il volume, rende noto la Farnesina, è stato realizzato da Edizioni Piemme, in collaborazione con Atlantyca per le edizioni internazionali. L’edizione vietnamita è stata curata dall’ambasciata d’Italia ad Hanoi e dal consolato generale di Ho Chi Minh. Il volume condurrà i giovani lettori vietnamiti alla scoperta dell’Italia con una guida d’eccellenza: Geronimo Stilton. I ragazzi, viaggiando lungo lo Stivale, scopriranno città, borghi, storie e paesaggi. Da Roma a Venezia, dall’Appennino alle Alpi, Geronimo visiterà i monumenti e i luoghi italiani più famosi, compresi i siti Unesco, senza dimenticare tesori meno conosciuti, specialità gastronomiche, luoghi della ricerca scientifica, prodotti dell’artigianato e dell’industria. (segue) (Res)