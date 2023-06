Nigeria: attacchi armati nello Stato di Sokoto, più di 30 persone uccise nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uomini armati non identificati hanno ucciso 30 persone in una serie di attacchi condotti in sei villaggi durante il fine settimana nello Stato di Sokoto, nel nord-ovest della Nigeria. Secondo quanto riferito da fonti citate dai media locali, gli attacchi sono da considerarsi una rappresaglia per il rifiuto da parte degli abitanti locali di pagare il pizzo ai banditi. Un testimone, che vive nel distretto di Gwadabawa, ha riferito al quotidiano "The Punch" che gli attacchi coordinati sono avvenuti dopo la preghiera serale in due villaggi alla stessa ora. Gli ultimi attacchi arrivano una settimana dopo che il nuovo presidente della Nigeria, Bola Tinubu, ha prestato giuramento e promesso riforme per affrontare l'insicurezza dilagante del Paese, a partire da un migliore coordinamento e una maggiore consultazione tra le agenzie di sicurezza del Paese. (Res)