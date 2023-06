Cultura: assessore regionale Caruso visita Teatro alla Scala insieme al Sovrintendente Dominique Meyer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sovrintendente e Direttore Artistico Dominique Meyer ha accolto questa mattina l’Assessore alla Cultura della Regione Lombardia Francesca Caruso nella sua prima visita istituzionale al Teatro alla Scala. “Sono molto felice - ha dichiarato l'assessore Caruso - di aver compiuto una visita istituzionale al Teatro alla Scala insieme al Sovrintendente Dominique Meyer. Ho avuto l’opportunità di vedere da vicino il dietro le quinte di questo meraviglioso Teatro, vero patrimonio artistico e culturale non solo di Milano, ma della Lombardia e di tutta l’Italia. Uno dei più prestigiosi al mondo, frutto del genio del Piermarini. Nella mia visita, oltre ad ammirare la bellezza di questo gioiello artistico, ho potuto incontrare le maestranze che ogni giorno lavorano per permettere alla cultura di andare in scena. Regione Lombardia si impegna a portare avanti le sinergie che da sempre ci legano alla Scala. Ho voluto condividere insieme al Sovrintendente Meyer la mia visione di cultura che esce dagli spazi tradizionali a essa dedicati. Un punto su cui siamo assolutamente concordi e che ci vedrà protagonisti nella progettazione di percorsi virtuosi che arrivino a coinvolgere nuovi pubblici”. “Il Teatro alla Scala – ha commentato il Sovrintendente Meyer – ha dedicato in questi anni il massimo impegno alla creazione di occasioni di accessibilità e coinvolgimento per consolidare il rapporto con gli abbonati e i frequentatori abituali e aprirsi con sempre maggiore decisione a nuovi pubblici. La creazione di nuove formule di abbonamento, il progetto Under35 in aggiunta alle offerte Under30, la programmazione per i ragazzi e le famiglie, la presenza nei quartieri con iniziative come “La Scala in città” e “Prima diffusa”, l’apertura al pubblico globale con LaScalaTv convergono in un progetto complessivo per far sì che la programmazione scaligera sia un’occasione di arricchimento per tutti. Sono stato particolarmente lieto di incontrare oggi l’Assessore Francesca Caruso perché il rapporto con la Regione Lombardia è strategico per un Teatro che si vuole sempre più radicato nel suo territorio e sempre più accogliente per tutti i cittadini”.(Com)