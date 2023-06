Conti pubblici: Mef, nei mesi gennaio-aprile 2023 entrate tributarie in aumento del 3,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle finanze comunica che nel periodo gennaio-aprile 2023 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 150.907 milioni di euro (+4.809 milioni di euro), +3,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. In particolare, nei mesi di gennaio-aprile le imposte dirette hanno registrato un aumento di gettito di 2.462 milioni di euro (+3,1 per cento), mentre le imposte indirette hanno avuto un incremento di 2.347 milioni di euro (+3,5 per cento). Riguardo al solo mese di aprile 2023 le entrate tributarie sono state pari a 37.738 milioni di euro (+3.379 milioni di euro, +9,8 per cento rispetto allo stesso mese del 2022). Nello stesso periodo dell'anno le imposte dirette hanno evidenziato un aumento del gettito pari a 2.801 milioni di euro (+18,2 per cento) mentre le imposte indirette un incremento pari a 578 milioni di euro (+3,0 per cento). (Com)