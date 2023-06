Emilia-Romagna: dopo oltre due settimane Protezione Civile brianzola torna a casa per fine emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La Protezione Civile brianzola impegnata a far fronte all’emergenza in Emilia-Romagna è rientrata a casa ieri sera, che dal 15 maggio hanno portato sollievo e supporto là dove veniva richiesto. È stata fondamentale sia la prontezza dei volontari a partire e affrontare turni impegnativi su 4-7 giorni, sia la disponibilità dei datori di lavoro che, pur con pochissimo preavviso, hanno accordato il permesso ai propri impiegati e collaboratori di partire alla volta dell’Emilia-Romagna. I 12 volontari stanziati a Ravenna sono rientrati il 27 maggio, mentre mezzi e strumentazioni sono rimaste a disposizione degli altri volontari in servizio sul posto fino al primo giugno, per poi essere recuperati da una seconda Colonna Mobile. Per il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio, “siamo sempre pronti a fare la nostra parte”, perché “forti anche della grande preparazione e delle molteplici attività di esercitazione effettuate nel corso degli ultimi mesi, come nel caso di quella svoltasi sul fiume Lambro del 25 marzo 2023, la più vasta mai eseguita negli ultimi anni sul territorio provinciale”. (segue) (Com)