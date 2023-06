Emilia-Romagna: dopo oltre due settimane Protezione Civile brianzola torna a casa per fine emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Provincia di Monza e della Brianza, insieme a Città Metropolitana di Milano e alle Province di Bergamo e di Pavia, ognuna con la propria Colonna Mobile Provinciale, è stata destinata a Sant’Agata sul Santerno, uno dei Comuni più colpiti nel ravennate, dove i volontari sono giunti il 21 maggio con un primo gruppo, seguito poi a stretto giro da un secondo, il 25 maggio, da un terzo, il 29 maggio, e infine da un quarto gruppo, il 2 giugno, così da darsi il cambio e assicurare la massima operatività possibile. I volontari hanno aiutato gli abitanti a liberare la città dalla morsa del fango con l’uso di moduli Aib e motopompe di basso pompaggio e al termine delle operazioni, direttamente sotto il coordinamento della Provincia MB, i volontari sono stati in grado di riconsegnare ai santagatesi una versione della loro casa molto più simile a quella dov’erano cresciuti. Diversa invece la situazione della località di via Canalazzo a Ravenna, che richiedeva un intervento immediato con motopompe ad alta capacità, tubazioni con portata superiore a 10 metri e volontari pronti a turni H24, così da riuscire ad abbassare il livello dell’acqua, ancora a livelli post alluvione. “Una volta giunti a Ravenna, ci si è parata davanti l’immagine di una periferia ancora allagata, con l’acqua – in alcuni punti alta anche 20-30 centimetri – che ristagnava nelle vie della città, negli scantinati e nei giardini delle case, portando con sé non solo rischi di danni strutturali agli edifici ma anche biologici a causa dei numerosi cadaveri di animali, morti a causa dell’alluvione” racconta la Consigliera delegata alla Protezione Civile, Marina Romanò, che insieme al Direttore competente Emanuele Polito e al funzionario responsabile Flaviano Regondi, si è recata il 24 maggio nelle zone alluvionate per una verifica delle condizioni operative dei volontari e dell’eventuale necessità di ulteriore supporto. “Ora, anche se la fase più critica dell’emergenza è passata e la popolazione è desiderosa di tornare alla normalità, c’è ancora molto da fare, ma siamo contenti di aver fatto la nostra parte – aggiunge Romanò -. È questa un’esperienza che spero non ci sia mai più bisogno di ripetere ma che mi ha segnato nel profondo, perché ho potuto assistere in prima persona alla forza di uomini e donne che mettono il loro tempo al servizio degli altri in condizioni davvero estreme. Ringrazio di cuore tutti i volontari per l’impegno e l’altruismo che hanno dimostrato”. (Com)