Monza: La giunta comunale riduce le premialità sulle aree dismesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- La Giunta comunale ha approvato una delibera in materia urbanistica che modifica alcune indicazioni introdotte dalla precedente Amministrazione. Le modifiche, che saranno sottoposte ora all’attenzione del Consiglio Comunale, riguardano il recupero del patrimonio edilizio dismesso della città di Monza: sono 23 le aree tra quelle che hanno risposto all’avviso del 2020 e che rispettano i nuovi parametri. La Giunta, in particolare, ha stabilito di applicare la quota minima delle premialità previste da Regione Lombardia, pari al 10 per cento, che sostituisce il precedente 20 per cento. “È una scelta dettata dalla necessità di tenere in equilibrio l’aspetto paesaggistico, sociale e antropico con quello legittimo di sviluppo del territorio e di rigenerazione del patrimonio edilizio dismesso”, spiega l’assessore al Governo del territorio Marco Lamperti, che aggiunge: “Non temiamo che gli operatori possano essere scoraggiati nell’investire su queste aree particolarmente problematiche della nostra città: oltre il 30 per cento dei siti individuati dalla precedente Amministrazione per l’applicazione del 40bis sono già in corso di rigenerazione senza avere fruito di alcuna premialità aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dal PGT o da altre norme”. Le nuove percentuali pertanto saranno applicate alle 23 aree censite non ancora interessate da progetti specifici di recupero. (segue) (Com)