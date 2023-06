Monza: La giunta comunale riduce le premialità sulle aree dismesse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento individua anche alcune aree di esclusione, che richiedono maggiore sensibilità per il loro pregio intrinseco: si tratta delle aree verdi e agricole, di quelle tutelate o sottoposte al vincolo, del centro storico e di altri ambiti particolarmente sensibili alla pressione antropica crescente. “L’obiettivo per il recupero delle aree dismesse è l’equilibrio, per non far piombare nuovi volumi inutili sulla città con la scusa di incentivare la rigenerazione urbana: il valore di questi interventi sarà nella loro qualità pubblica”, aggiunge Lamperti anche commentando i risultati del rapporto Ispra diffuso oggi che indica per il 2022 la Provincia di Monza e della Brianza al primo posto tra quelle italiane per indice di consumo di suolo. La procedura di variante al PGT appena avviata dall’Amministrazione è finalizzata ad adeguare l’attuale PGT – approvato nel 2017 - ai dettati della L.r. n.31/2014. In programma la promozione di interventi di rigenerazione ai fini di un bilancio del consumo di suolo negativo oltre alla pianificazione di strategie per la tutela del suolo libero, l’integrazione della normativa di attuazione delle previsioni urbanistiche con le disposizioni finalizzate a valorizzare le componenti ambientali e gli elementi connotativi del paesaggio, la promozione di interventi di edilizia convenzionata e /o tematica (ad esempio le residenze per gli universitari), l’adeguamento ai dettati di legge della componente geologica, idrogeologica e sismica, la dotazione del PGT del Piano delle attrezzature religiose. (Com)