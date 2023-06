Usa: elezioni 2024, ex vicepresidente Pence presenta documenti per la candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha presentato alla Commissione elettorale federale la documentazione necessaria per avviare la sua campagna elettorale per le presidenziali del 2024. L’annuncio ufficiale è attualmente previsto per mercoledì 7 giugno, poco prima del dibattito presidenziali a cui l’ex vicepresidente prenderà parte sull’emittente “Cnn”. Pence parteciperà alle primarie repubblicane insieme ad una lunga lista di candidati, che attualmente includono l’ex presidente Donald Trump; il governatore della Florida, Ron DeSantis; l’ex ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite, Nikki Haley; il senatore Rick Scott, della Carolina del Sud; l’ex governatore dell’Arkansas, Asa Hutchinson; e l’imprenditore Vivek Ramaswamy. Inoltre, questa settimana dovrebbero annunciare la propria candidatura anche Doug Burgum, governatore della Dakota del Nord; e l’ex governatore del New Jersey, Chris Christie. (Was)