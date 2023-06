Francia: Macron su bambino aggredito da tifosi dell'Ajaccio, sanzioni "chiare" e "forti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto di volere delle sanzioni "chiare" e "forti" per gli autori dell'aggressione ai danni di Kenzo, tifoso di otto anni del Marsiglia aggredito questo fine settimana da alcuni sostenitori dell'Ajaccio. Il piccolo, malato di un tumore al cervello, è stato attaccato da una decina di tifosi della squadra corsa mentre era nel settore ospiti insieme alla famiglia, invitata dal Marsiglia per seguire la partita ad Ajaccio. L'episodio "mostra una specie di deriva e abbiamo ragione a non abituarci a questo", ha detto Macron durante una visita a Mont-Saint-Michel, esprimendo un "pensiero commosso" per Kenzo.(Frp)