Vietnam-Australia: Canberra offre pacchetto di assistenza per transizione energetica e clima

- Il primo ministro del Vietnam, Pham Minh Chinh, e l’omologo dell’Australia, Anthony Albanese, hanno concordato di aumentare gli scambi a tutti i livelli, di approfondire il partenariato strategico e di stringere i legami economici, commerciali e di investimento, attraverso il piano di attuazione della Strategia rafforzata di impegno economico per il periodo 2021-25. Canberra si è impegnata a mettere a disposizione di Hanoi un pacchetto di sostegno di 105 milioni di dollari australiani per la transizione energetica e la risposta al cambiamento climatico. Lo riferisce il portale del governo vietnamita a conclusione della visita di Albanese (3 e 4 giugno), in occasione della celebrazione del 50mo anniversario dell’istituzione dei rapporti diplomatici. (segue) (Fim)