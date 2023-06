Ue: Cirielli, governo impegnato in rilancio Italia, lontani da spinte sovraniste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto il governo “è impegnato in un grande progetto di rilancio dell'Italia sul versante internazionale, soprattutto nell'ambito di una nuova visione che rivolge particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo, in particolare al nostro vicinato costituito dai Paesi che affacciano sul Mar Mediterraneo e quelli del continente africano”. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri e della cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, intervenendo in occasione del convegno Futuro Italia organizzato a Roma da Remind. “Siamo ben lontani - ha aggiunto - da spinte imperialiste e sovraniste, favorendo al contrario un'azione che mira allo sviluppo e alla stabilità sociale, politica ed economica dei territori, tramite progetti di formazione e incremento delle infrastrutture. Siamo, infatti, consapevoli dell'importanza di consolidare e incrementare le relazioni bilaterali alimentando un dialogo di diplomazia multilaterale, volto a ricercare spazi di cooperazione con approccio aperto e inclusivo, nel pieno rispetto delle rispettive identità, sensibilità socio – culturali e della propria sovranità”. (Rin)