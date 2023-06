Sanità: Cgil, da Schillaci impressionante spregiudicatezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le dichiarazioni del ministro della Salute non rappresentano certo le premesse necessarie ad affrontare i reali problemi di cittadini e operatori su temi così importanti e delicati come la salute e la sanità. Osservare che si preferisce la propaganda alla serietà dell'analisi crea un pregiudizio sull'apertura del Governo ad un confronto. Spero di essere smentita ma la testa sotto la sabbia del Ministro sembra ormai una prassi". Lo dichiara la segretaria confederale della Cgil Daniela Barbaresi. "Pare proprio senza fine la spregiudicatezza del ministro Schillaci che arriva ad affermare definitivamente conclusa la fase dei tagli lineari del sistema sanitario. Nel Def - spiega infatti la dirigente sindacale - si programma una riduzione pesante della spesa sanitaria che nel 2024 scenderà del 2,4 per cento, e sempre per usare le parole del ministro, un taglio di 3,3 miliardi di euro rispetto all'anno in corso per affossarla al 6,2 per cento rispetto al Pil a partire dal 2025: il valore più basso degli ultimi decenni. Una situazione insostenibile - prosegue - che se non affrontata porterà al collasso del sistema sanitario nazionale, minando irrimediabilmente il diritto alla salute". (segue) (Com)