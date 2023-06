Sanità: Cgil, da Schillaci impressionante spregiudicatezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la segretaria confederale della Cgil "la narrazione del ministro affossa il Ssn e il diritto alla salute e ad oggi le azioni adottate non affrontano i problemi dei cittadini e la condizione di chi ci lavora, come se pandemia e inflazione non siano esistite. Ci saremmo aspettati altro da un uomo di scienza". Barbaresi definisce poi "imbarazzante l'ennesima dichiarazione sulla necessità di valorizzare la risorsa strategica rappresentata dal personale: nel Def non ci sono risorse né per i rinnovi contrattuali scaduti nel 2021, né per un indispensabile piano straordinario di assunzioni. La Corte dei Conti - ricorda ancora - rimarca come il recupero delle liste d'attesa proceda a rilento, la sanità territoriale sia inadeguata quando non inesistente, mentre crescono le diseguaglianze tra le persone e i territori e oltre la metà delle Regioni presenta bilanci in rosso per l'insufficiente finanziamento del Fsn e delle coperture delle spese straordinarie affrontate per Covid e rincari energetici. Non bastano annunci e non servono promesse ma fatti concreti, scelte coerenti e risorse adeguate. È sempre più urgente difendere il diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro rilanciando il Ssn pubblico e universale, e - conclude Barbaresi - le ragioni a sostegno della manifestazione del prossimo 24 giugno sono state confermate ancora una volta proprio dal ministro della Salute". (Com)