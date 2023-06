Brasile: immigrazione illegale negli Usa, arrestati quattro brasiliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia federale ha arrestato quattro brasiliani accusati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina negli Stati Uniti, compresi bambini e adolescenti. Secondo le ricostruzioni il gruppo si occupava di organizzare il trasferimento illegale di migranti brasiliani attraversando il confine messicano. Nel corso delle inchieste sono stati ricostruiti i movimenti di 250 brasiliani, di cui 100 minorenni, finiti nelle maglie dell'organizzazione. Gli inquirenti accusano i componenti del gruppo anche di minacce contro i familiari che non versavano le somme pattuite per il passaggio in Usa. I mandati d'arresto sono stati emessi dal giudice del Tribunale Federale del Governador Valadares, nello stato di Minas Gerais, che ha anche ordinato il congelamento di circa 26 milioni di real (4,9 milioni di euro) agli indagati. (Brb)