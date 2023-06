Calcio: caso Vinicius, Brasile e Spagna giocheranno amichevole nel 2024 contro il razzismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nazionali di calcio di Brasile e Spagna hanno raggiunto un accordo per disputare una partita amichevole nel marzo 2024 per rafforzare l'impegno congiunto contro il razzismo dopo il caso Vinicius. Come riferisce il quotidiano sportivo "Marca", la partita si giocherà in Spagna. Il presidente della Federazione di calcio spagnola, Luis Rubiales, si era incontrato nei giorni scorsi con l'ambasciatore brasiliano a Madrid, Orlando Leite, ed è stato in contatto con l'omologo della federazione verdeoro, Ednaldo Rodrigues. Gli insulti razzisti rivolti allo stadio Mestalla di Valencia al calciatore del Real Madrid, Vinicius, hanno avuto eco in Brasile a tutti i livelli con proteste ufficiali da parte del governo Lula. (Spm)