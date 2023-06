Fvg: Fedriga, da tappa Giro d’Italia sul Lussari straordinario ritorno di immagine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tappa del Giro d’Italia sul monte Lussari ha portato uno straordinario ritorno di immagine per il Friuli Venezia Giulia nel Paese e nel mondo. Lo ha detto oggi a Udine il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. "C'era chi la credeva un'impresa impossibile, invece la tappa del omnte Lussari ha rappresentato un successo senza precedenti. Un'organizzazione perfetta, puntuale, studiata con competenza e attenzione in ogni dettaglio, non lasciando nulla al caso. Questo evento di alto livello sportivo e culturale insieme, è oggi un punto fermo che va a rafforzare un legame già forte tra gli organizzatori del Giro e la nostra Regione". Fedriga ha ricordato l’intuizione di Enzo Cainero, scomparso lo scorso gennaio, che ha fatto della tappa 2023 "un nuovo importante traguardo esattamente vent'anni dopo la grande impresa che il patron ideò per lo Zoncolan. Dobbiamo a lui questo successo, con la forza di una rete organizzativa che ha operato con precisione e attenzione manageriali. È stato un evento unico - ha concluso Fedriga - che ha dimostrato, come il fare squadra, l'operare uniti, compatti, guardando tutti verso un'unica direzione, restino le chiavi per affrontare sfide di alto livello come questa, e non solo". (Frt)