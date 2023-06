Slovenia: due persone morte in una sparatoria a Lubiana, presunto autore potrebbe essersi suicidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta in un locale della capitale slovena Lubiana. Un uomo senza vita è stato ritrovato non lontano dalla scena del delitto e secondo la stampa locale si tratterebbe dell'autore del delitto che si sarebbe in seguito suicidato. La notizia non è stata ancora confermata dalle autorità della capitale. In un primo momento il dipartimento di polizia di Lubiana aveva annunciato che il sospetto era scappato in macchina e aveva con sé l'arma da fuoco e una bomba a mano. (Seb)