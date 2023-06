Difesa: Usa e Regno Unito intervengono dopo manovra aggressiva iraniana contro nave mercantile nello stretto di Hormuz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina degli Stati Uniti ha annunciato di essere intervenuta ieri, insieme a quella britannica, a sostegno di una nave mercantile, dopo una manovra aggressiva effettuata nello stretto di Hormuz da parte di tre navi d’assalto delle Guardie della rivoluzione islamica dell’Iran. In una nota, la Marina Usa ha spiegato che le tre navi iraniane, con truppe armate a bordo, hanno avvicinato rapidamente il vascello mercantile, provocando la risposta statunitense e britannica con l’intervento del cacciatorpediniere Uss McFaul e della fregata Hms Lancaster. “La situazione si è risolta in circa un’ora, dopo che il vascello mercantile ha confermato che le navi d’assalto iraniane hanno lasciato la zona”, si legge in una nota della Marina Usa, nella quale non viene indicata la provenienza della nave mercantile. I dati del sito MarineTraffic.com, tuttavia, indicano che il vascello mercantile Venture, battente bandiera delle Isole Marshall, ha invertito più volte la rotta navigando all’interno dello stretto, e la sua posizione coincide con le informazioni fornite dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. (Was)