Governo: Assemblea Cgil, da lavoro a fisco avanti con mobilitazione, anche sciopero

- "L'Assemblea generale della Cgil dà mandato alla segreteria confederale di valutare i tempi e i modi per proseguire le mobilitazioni generali, discutendo con Cisl e Uil, e comunque dando piena continuità all'iniziativa e non escludendo lo sciopero". A ribadire e confermare la linea della mobilitazione contro le scelte del governo in tema di lavoro, fisco, salario, sanità e rappresentanza sindacale, è l'organo direttivo della Confederazione di Corso Italia che oggi ha fatto il punto al termine della prima tranche di mobilitazione unitaria con Cisl e Uil conclusasi a maggio con le manifestazioni di Bologna, Milano e Napoli per "aprire una nuova stagione del lavoro e dei diritti" e che "ha indotto il governo a convocare le parti sociali il 30 maggio scorso". Pandemia, guerra, crisi energetica, speculazioni, mancato rinnovo di molti contratti collettivi stanno producendo, ribadisce ancora l'Assemblea generale, "un drammatico allargamento delle disuguaglianze, reso ancor più insopportabile dalla mancanza di provvedimenti fondati sulla giustizia sociale in attuazione della nostra Carta" su cui "il governo non dà risposte. Anzi, ha scelto la direzione opposta". Nella prima settimana di settembre sarà comunque una nuova assemblea nazionale dei delegati di tutte le categorie della Cgil a tornare ad esprimersi sulle linee di politica contrattuale, in particolare su salario, orario, contrasto alla precarietà, contrattazione inclusiva, partecipazione negoziata in materia di investimenti, modelli organizzativi e crescita professionale, si legge ancora nell'ordine del giorno approvato oggi. Ma nel frattempo il sindacato proseguirà la sua strada di mobilitazione aderendo al percorso avviato con una vasta rete di associazioni allargando così "le alleanze su questioni strategiche di interesse generale è coerente anche con quello che abbiamo avviato nei mesi scorsi e che ha prodotto importanti manifestazioni e iniziative contro la guerra e per la pace insieme alla rete 'Europe for peace'. Il 24 giugno dunque scenderà in piazza in difesa del diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro e per la difesa e il rilancio del servizio sanitario nazionale, pubblico e universale e il 30 settembre per il lavoro, contro la precarietà, per la difesa e l'attuazione della Costituzione, contro l'autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare. (Com)