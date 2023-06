Piemonte: Arpa, migliora la qualità dell'aria e si è quasi azzerato deficit piogge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese di maggio sorride al Piemonte dal punto di vista ambientale dopo i lunghi mesi di siccità e qualità dell'aria scarsa. Sono questi i risultati emersi dai dati più recenti diffusi da Arpa Piemonte. Le piogge del mese di maggio (più di 230 millimetri) hanno permesso di recuperare, quasi del tutto, il deficit di pioggia: nel periodo gennaio-aprile 2023 il deficit era a -50 per cento, ora, grazie alle precipitazioni delle ultime settimane, si è arrivati a -7 per cento. Mentre, sul fronte della qualità dell'aria, i primi mesi del 2023 hanno visto un miglioramento del Pm10 rispetto allo stesso periodo del 2022. n particolare, nella stazione di Torino Rebaudengo, nel 2023 le giornate di sforamento sono state 40, mentre nel 2022 erano state 49. La Regione ha annunciato investimenti per 470 milioni per il miglioramento della qualità dell'aria, l'efficientamento energetico e la sostenibilità. (segue) (Rpi)