Piemonte: Arpa, migliora la qualità dell'aria e si è quasi azzerato deficit piogge (2)

- "Abbiamo triplicato le risorse rispetto al passato perché quella della tutela dell'ambiente e della qualità dell'aria è una partita nella quale non c'è tempo da perdere – ha affermato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - i dati del 2023 sono migliori rispetto a quelli del 2022 e questo è per noi stimolo per proseguire sulla strada intrapresa e premere sull'acceleratore delle misure a favore dell'ambiente. Per farlo abbiamo previsto risorse, per sostituire i mezzi pubblici, per aiutare i privati ad acquistare auto a ridotto impatto ambientale e sostituire gli impianti di riscaldamento. E' vero che la conformazione geomorfologica del Piemonte non ci aiuta, ma questo non può essere un alibi, deve anzi uno stimolo a proseguire su questa strada e fare meglio", ha concluso. (Rpi)