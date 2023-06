Rifiuti: assessora Roma, differenziata al 46 per cento in città, dato in salita di 1,3 punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla media nazionale di raccolta differenziata dei rifiuti da avviare a riciclo, ferma al 48 per cento dal 2019, "Roma registra un dato del 46 per cento ma è in salita, al momento del nostro insediamento era a 1,3 punti in meno". Lo ha detto l'assessora all'Ambiente e ai Rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi, in occasione della presentazione a Palazzo Merulana a Roma del "Green Book 2023. I dati sula gestione dei rifiuti urbani in Italia", redatto dalla Fondazione Utilitatis. "Nel piano di gestione dei rifiuti abbiamo come obiettivo il raggiungimento del riciclo al 65-70 per cento, ma è chiaro che non può essere paragonato a quello di un piccolo Comune - ha aggiunto Alfonsi -. Bisogna vedere i dati e disaggregarli per numero di abitanti. È chiaro che la media nazionale verrà raggiunta da circa il 90 per cento dei Comuni sotto un certo numero di abitanti, mentre si registrano indici più bassi in tutte le città e le metropoli. Il trend delle città è completamente diverso da quello dei Comuni e dalla media nazionale", ha concluso Alfonsi.(Rer)