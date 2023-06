Ue: Lagarde, euro digitale non vuole essere un sostituto del contante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’euro digitale non vuole diventare un sostituto del contante ma convivere con esso. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, nel corso di un'audizione alla commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo (Econ). “Abbiamo lavorato alla questione insieme ad altri membri del consiglio direttivo della Bce. Crediamo fortissimamente che i cittadini debbano sentire che è loro, che gli appartiene”, ha detto Lagarde. “La sovranità viene dimostrata anche tramite la valuta che si utilizza. La sensibilità cambia da Paese a Paese, ci sono diversi rapporti con i contanti, per questo l’euro digitale non sarà un sostituto del contante ma andrà a coesistere con il contante”, ha continuato. “L’introduzione dell’euro digitale non mira a cambiare alcunché. Prende in considerazione l’approccio psicologico ai contanti da parte degli utenti. Abbiamo imparato molto da alcuni sondaggi, da alcuni contesti che abbiamo aperto. A livello di feedback, c’è una particolare sensibilità per la questione della riservatezza”, ha segnalato Lagarde. Gli utenti accettano che le regole antiriciclaggio, antiterrorismo, e di altro tipo richiedono limitazioni ma “abbiamo anche sentito dire a chiara voce che gli europei non vogliono vedere i loro dati sfruttati in alcun modo. La struttura, in fase di valutazione, mira a essere la più protettiva possibile”, ha continuato. (Beb)