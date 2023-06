Maltempo: Coldiretti Roma, stato di calamità per danni agricoltura Palombara Sabina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ingenti i danni del nubifragio che si è abbattuto su Palombara Sabina e Moricone, ma risultano danneggiati anche molti terreni agricoli nelle località limitrofe della Sabina romana. La Coldiretti Roma ha richiesto lo stato di calamità per la quale si è già attivato il sindaco di Palombara Sabina, Alessandro Palombi. Secondo una prima stima della federazione provinciale e del presidente di sezione di Palombara Sabina, Massimiliano Di Carlo, che in queste ore sta raccogliendo le numerose segnalazioni delle aziende agricole, tra le colture danneggiate, sia dall'allagamento che dalla grandine, figurano soprattutto quelle frutticole e olivicole. Queste ultime già compromesse dai precedenti giorni di pioggia, che ne avevano compromesso l'allegazione. Colpita gravemente anche la viabilità rurale a causa dello smottamento dei greti dei fiumi. "Stiamo cercando di quantificare i danni - spiega il direttore di Coldiretti Roma, Giuseppe Casu - siamo costantemente in contatto con il Sindaco di Palombara Sabina, Alessandro Palombi, che si é già attivato per il riconoscimento della calamità naturale". (segue) (Com)