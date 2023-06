Tunisia: Meloni domani a Tunisi per ribadire il sostegno nei negoziati con l’Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si recherà domani, 6 giugno, in visita ufficiale in Tunisia per incontri istituzionali, per ribadire il sostegno che l’Italia continua ad assicurare al Paese nordafricano nei negoziati con il Fondo monetario internazionale e nella gestione dei flussi migratori. L’incontro avverrà a pochi dalla telefonata intercorsa tra Meloni e il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, con cui ha anche discusso delle relazioni bilaterali anche nel settore energetico e degli investimenti. La missione di Meloni sugella l’impegno per risollevare l’economia tunisina portato avanti dal governo nei consessi internazionali. A fine maggio, in occasione dei lavori del G7 a Hiroshima, in Giappone, ha discusso della questione migratoria e della situazione in Tunisia con la direttrice del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva e con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Da Hiroshima Meloni aveva detto: “L’approccio deve essere pragmatico, perché altrimenti noi rischiamo di peggiorare situazioni che sono già compromesse. La Tunisia è in una situazione difficilissima, una fragilità politica evidente e un rischio di default finanziario dietro l'angolo. Abbiamo una trattativa fra l'Fmi e la Tunisia di fatto bloccata. C’è una certa rigidità dell'Fmi di fronte al fatto che non si sono ottenute dal presidente Saied tutte le garanzie che sarebbero necessarie. È comprensibile da un lato, dall’altro siamo sicuri che questa rigidità sia la strada migliore? Se questo Governo va a casa noi abbiamo presente quali possano essere le alternative?". Il primo giugno, a Chisinau, il tema dei migranti e della Tunisia è stato discusso da Meloni con il premier dei Paesi Bassi, Mark Rutte. Il capo dell’esecutivo olandese ha dichiarato: "E' molto importante per i Paesi Bassi perché parte dell'elevato afflusso di richiedenti asilo è dovuto al fatto che così tante persone provenienti dalla Tunisia effettuano una traversata terribilmente pericolosa". (segue) (Res)