Tunisia: Meloni domani a Tunisi per ribadire il sostegno nei negoziati con l’Fmi (2)

- Il Paese nordafricano sta negoziando un accordo di prestito con l'Fmi del valore di 1,9 miliardi di dollari. Per ammissione della direttrice generale delle risorse e dei saldi presso il ministero delle Finanze, Ibtisam Ben Aljia, la Tunisia dovrebbe mobilitare da prestiti esterni entro fine anno ben 5 miliardi di dinari (1,47 miliardi di euro). Ma senza l’intervento dell’Fmi, i creditori potrebbero tirarsi indietro. Tuttavia, il presidente Saied si oppone alle richieste dell'istituzione finanziaria internazionale, in particolare per quanto riguarda la riforma dei sussidi di cui usufruiscono ampie fasce della popolazione, il blocco dei salari e delle pensioni, la vendita o dimissione delle aziende pubbliche che gravano enormemente sul bilancio pubblico. (segue) (Res)