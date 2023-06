Tunisia: Meloni domani a Tunisi per ribadire il sostegno nei negoziati con l’Fmi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione dei flussi migratori riveste una primaria importanza per l’Italia. I nuovi dati del Viminale visti da “Agenzia Nova” evidenziano un rallentamento degli arrivi dei migranti in Italia via mare a maggio e il controsorpasso della Libia sulla Tunisia come primo Paese di partenza dei natanti. Nell’arco dei primi cinque mesi del 2023, la prima nazione di partenza dei natanti risulta essere la Tunisia, mentre la Libia ha accelerato solo nelle ultime quattro settimane, dopo essere finita in cima alla classifica degli sbarchi in Italia nel 2022. Se si prendono in considerazione i primi cinque mesi del 2023, almeno 50.405 persone sono arrivate sulle coste italiane dall’inizio dell’anno al primo giugno, in aumento del +155,97 per cento rispetto ai 19.692 arrivi dello stesso periodo del 2022: una media di ben 334 migranti sbarcati al giorno. Infatti, almeno 25.937 persone sono arrivate sulle coste italiane dalle spiagge tunisine fino al primo giugno, circa 172 sbarcati al giorno, un incremento del 580 per cento rispetto ai 3.818 arrivi dello stesso periodo dello scorso anno: siamo ben oltre la metà dei 32.101 sbarchi complessivi dalla rotta tunisina dell’intero 2022. Nel mese di maggio sono arrivate almeno 1.554 persone dalla Tunisia e 5.825 dalla Libia. (segue) (Res)