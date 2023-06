Tunisia: Meloni domani a Tunisi per ribadire il sostegno nei negoziati con l’Fmi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è oggi il primo partner commerciale del Paese nordafricano, ed è presente con oltre 900 aziende che danno lavoro a circa 70 mila persone. Secondo i dati dell’Osservatorio economico della Farnesina, l’Italia è stata il primo fornitore della Tunisia, con una quota di mercato del 18,5 per cento nel periodo gennaio-maggio 2022 e il secondo mercato di destinazione dell’export della Tunisia, con una quota del 18,6 per cento nello stesso periodo di riferimento. Dal 2024, peraltro, la compagnia Terna costruirà Elmed, un cavo sottomarino elettrico da 240 chilometri che unirà per la prima volta i due Paesi, e i due continenti. Infine, si segnala che il primo giugno, il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e la Banca mondiale hanno siglato l’accordo dal valore di un milione di euro in sostegno alle attività del fondo fiduciario "Tunisia Economic Resilience and Inclusion” (Teri), realizzato dalla Banca mondiale per sostenere il programma di riforme e rafforzare la capacità della Tunisia nel rispondere alle attuali sfide economiche e sociali. (Res)