Rifiuti: assessore Roma, trasporto crea inquinamento a noi e ricchezza in altri territori

- "Noi oggi, nell'ambito della giornata dell'ambiente, insieme al tema del piano dei rifiuti, stiamo scrivendo il piano di adattamento climatico per la Metropoli di Roma. In questo il piano dei rifiuti entra con una grande forza, perché dagli studi fatti c'è un inquinamento prodotto per trasporto dei rifiuti, che non solo girano nella città, ma poi partono per le aree metropolitane, per la Regione, per altre Regioni, arrivando all'estero, dando ricchezza ad altri territori, e dando a noi un aumento fortissimo sul tema dell'inquinamento". Lo ha detto l'assessora all'Ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, nel corso della presentazione del "Green Book 2023 – i dati sula gestione dei rifiuti urbani in Italia", redatto dalla Fondazione Utilitatis, a Roma. "Mettendo a regime il trasporto e il trattamento dei nostri rifiuti, andiamo verso un segno positivo", ha concluso Alfonsi. (Rer)