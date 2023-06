Difesa: Bernini, presidio di legalità e sicurezza a difesa valori democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Auguri alle donne e agli uomini dei Carabinieri in occasione del 209mo anniversario della fondazione dell’Arma. Un presidio di legalità e sicurezza a difesa dei valori della democrazia, un punto di riferimento incrollabile per tutti noi. Sempre in prima linea sia in Italia che nelle missioni internazionali di pace, i Carabinieri non hanno mai fatto mancare il loro supporto dando prova di coraggio e di determinazione nel contrasto a ogni forma di minaccia alle istituzioni democratiche. Al comandante generale Teo Luzi e a tutti i Carabinieri il mio più sincero grazie per essere da sempre al nostro fianco". Lo scrive su Facebook Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca. (Rin)