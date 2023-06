Cina-Francia: Wang sente consigliere Bonne, da Parigi auspichiamo "politica attiva e razionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina auspica che la Francia continui a perseguire una "politica attiva e razionale" verso la Cina, e che contribuisca allo sviluppo "sano e stabile" delle sue relazioni con l'Unione europea. Lo ha detto il direttore della commissione Esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, al termine di un colloquio telefonico avuto oggi con Emmanuel Bonne, consigliere diplomatico del presidente francese Emmanuel Macron. Wang, riferisce l'agenzia di stampa "China News Service", ha definito "un completo successo" la visita di Macron in Cina lo scorso aprile, invitando Parigi a lavorare per attuare le intese raggiunte nell'ambito della missione e a dimostrare "l'alto livello" del partenariato strategico globale tra i due Paesi. Sulle relazioni con l'Unione europea, Wang ha detto: "Gli interessi comuni a Pechino e Bruxelles sono di molto superiori alle loro differenze. Entrambe le parti dovrebbero concentrarsi maggiormente sulla cooperazione e meno sulle rivalità, lavorando insieme per iniettare maggiore stabilità nel panorama globale". Wang e Bonne hanno discusso anche gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina, convenendo sull'esigenza di continuare a creare le condizioni per una soluzione politica al conflitto. (segue) (Cip)