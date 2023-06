Cina-Francia: Wang sente consigliere Bonne, da Parigi auspichiamo "politica attiva e razionale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un comunicato congiunto pubblicato il 7 aprile, i presidenti di Cina e Francia, Xi Jinping ed Emmanuel Macron, hanno fatto il punto sulla cooperazione e tracciato i futuri obiettivi delle relazioni bilaterali. Su tutti: rafforzare il dialogo politico e la mutua fiducia politica, promuovere insieme la sicurezza, la stabilità globali e gli scambi economici, oltre che rilanciare i rapporti umani e culturali e rispondere insieme alle sfide del pianeta. "Francia e Cina manterranno incontri annuali tra i due Capi di Stato", si legge nella nota, dove si sottolinea l'aderenza di Parigi alla politica di "una sola Cina". "Le due parti sostengono ogni sforzo a favore di un ritorno alla pace in Ucraina sulla base del diritto internazionale e degli obiettivi e principali della Carta delle Nazioni Unite", afferma la dichiarazione congiunta. I due Paesi si oppongono inoltre agli "attacchi armati contro le centrali nucleari e alle altre installazioni nucleari pacifiche (in Ucraina)", sostenendo l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (Aiea) "nei suoi sforzi per svolgere un ruolo costruttivo nella promozione della sicurezza", inclusa quella "delle installazioni nucleari pacifiche". Macron e Xi ricordano inoltre l'importanza di "osservare scrupolosamente il diritto internazionale umanitario". Francia e Cina confermano anche "il loro impegno a promuovere un regolamento politico e diplomatico sul dossier del nucleare iraniano" e ribadiscono di "lavorare alla preservazione del regime internazionale di non proliferazione nucleare". (segue) (Cip)