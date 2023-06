Cina-Francia: Wang sente consigliere Bonne, da Parigi auspichiamo "politica attiva e razionale" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano commerciale Francia e Cina, "si impegnano ad accordare delle condizioni di concorrenza eque e non discriminatorie alle imprese, soprattutto nei settori dei cosmetici, dei prodotti agricoli e agroalimentari, della gestione del traffico aereo, della finanza, della salute, e ancora dell'energia, degli investimenti e dello sviluppo sostenibile", afferma la dichiarazione. Oltre a rafforzare la cooperazione nei settori dei servizi, Parigi e Pechino puntano ad intensificare il partenariato nei settori dell'agricoltura e dell'agroalimentare ma anche di quelli veterinario e fitosanitario. Nella dichiarazione si richiama la "volontà comune di una transizione verso un sistema energetico" senza carbone e in questo senso i due Paesi "sviluppano una cooperazione pragmatica nel settore del nucleare civile nel quadro dell'Accordo di cooperazione per gli utilizzi pacifici dell'energia nucleare tra i due governi". (segue) (Cip)