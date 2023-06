Cina-Francia: Wang sente consigliere Bonne, da Parigi auspichiamo "politica attiva e razionale" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle "sfide planetarie", nel comunicato si evocano le crisi alimentari che nel 2022 hanno riguardato 323 milioni di persone. In quest'ambito, Parigi e Pechino "si impegnano a preservare la stabilità dei mercati, a evitare le restrizioni di esportazioni ingiustificate" di elementi esterni e di "prodotti agricoli e a fluidificare le catene di approvvigionamento alimentare mondiali. "Il clima, la biodiversità, e la lotta contro la degradazione delle terre sono tra le priorità condivise tra Francia e Cina", si legge nella dichiarazione, dove si esprime sostegno anche per la "promozione e lo sviluppo dei finanziamenti che contribuiscono alla transizione ecologica". I settori finanziari vengono incoraggiati ad "allineare le proprie attività agli obiettivi di attenuazione e adattamento al cambiamento climatico, insieme a quelli di preservazione della biodiversità, dello sviluppo dell'economia circolare, di gestione, di controllo e di riduzione dell'inquinamento o della finanza blu". (segue) (Cip)